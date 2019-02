Traninger bei Junioren-WM knapp an SG-Medaille vorbei

Nach Silber und Bronze in der Abfahrt sind die ÖSV-Speed-Herren bei der Junioren-WM im Fassatal im Super-G ohne Medaille geblieben. Manuel Traninger verpasste als Vierter Edelmetall um nur sieben Hundertstel. Gold ging an den US-Fahrer River Radamus. Am Freitag stehen in Val di Fassa der Team-Wettbewerb sowie der Super-G der Juniorinnen auf dem Programm.

SN/APA (AFP/GETTY)/ARNT FOLVIK Traninger schrammte an der Medaille vorbei