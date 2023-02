Ukrainischer Biathlet Pidrutschnyj aus dem Schützengraben zurück auf die Loipe

Beim IBU-Cup in Obertilliach kehrte Dmytro Pidrutschnyj in den Wettkampf zurück. Der Ex-Weltmeister war als Soldat im Ukraine-Krieg im Einsatz gewesen.

Mit Platz drei im Sprint des IBU-Cups hat der 31-Jährige am Donnerstag eindrucksvoll seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Es war ein emotionales Comeback: Viele Konkurrenten begrüßten den Ukrainer freudig - seine Rückkehr war keine Selbstverständlichkeit: Gleich nach Kriegsbeginn im Februar 2022 war er als Soldat eingerückt und an der Front im Einsatz gewesen. Keine 14 Tage nach seinem letzten Olympiastart in Peking trug Pidrutschnyj bereits Stahlhelm statt Skihaube. Während seine Sportkollegen noch um Weltcuppunkte liefen, kämpfte er im Krieg gegen die Russen in seiner Heimat. Ein Posting, das ihn in Uniform zeigte, bewegte die Athleten stark. Der norwegische Weltcupdominator Johannes Thingnes Bø sagte: "Dass er an der Front steht und sich um seine Stadt kümmert und sein Volk beschützen will, ist so stark." Dmytro Pidrutschnyj schrieb: "Ich bin allen dankbar, die mir schreiben und sich Sorgen um meine Familie machen, und denen, die die Ukraine unterstützen und helfen."

Nach einer Knie-Operation im Dezember und erstem Schießtraining erst vor zwei Wochen feierte er nun in Osttirol sein Comeback auf der Loipe. "Mein Ziel war ein Top-Ten-Platz, aber das Podium ist jetzt ein Traum", sagte Pidrutschnyj. "Es ist für mich, mein Team und vor allem für mein Land ganz wichtig. Vor zwei Wochen ist einer meiner besten Freunde an der Front gestorben. Jeden Tag Raketen auf unser Land, deshalb will ich so viele positive Vibes wie möglich in die Ukraine schicken. Ich hoffe, dass ich bei der WM in Oberhof dabei bin", sagte der sichtlich gerührte Ukrainer.

Pidrutschnyj hat seinen größten Erfolg 2019 mit dem Weltmeistertitel in der Verfolgung in Östersund (SWE) gefeiert.

Am Start in Obertilliach war auch Pidrutschnyj ukrainische Landsfrau Olena Bilosiuk. Die 36-Jährige wollte eigentlich nach Olympia in Peking aufhören. Wegen des Krieges hat sie sich zum Weitermachen entschlossen: "Biathlon in der Ukraine erlebt eine sehr schwere Zeit. Ich habe viel Erfahrung und kann sie an die Jüngeren weitergeben", sagt sie. "Deshalb bleibe ich noch, um das ukrainische Biathlon zu unterstützen." Der Weltverband IBU hat sich darum gekümmert, dass die ukrainischen Sportler Trainingsmöglichkeiten im sicheren Ausland erhalten.