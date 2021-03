"Unbeschreibliches Gefühl": Carina Edlinger siegt wieder

Para-Langläuferin meldete sich nach 13-monatiger Wettkampfpause in der Loipe zurück und stand in Planica (SLO) gleich wieder ganz oben.

Die blinde Langläuferin aus Fuschl, die bereits mehrere Weltmeistertitel und Weltcup-Gesamtsiege gefeiert hat, musste sich lange in Geduld üben. Wegen der Coronapandemie waren im Behindertensport viele Wettkämpfe abgesagt worden. So konnte erst jetzt die erste Weltcupveranstaltung des Winters über die Bühne gehen. In Planica lief Edlinger daher am Mittwoch ihr erstes Rennen nach 13 Monaten Wettkampfpause - und kam stärker als zuvor in die Loipe zurück. "Ein unbeschreibliches Gefühl, wieder langlaufen zu können und zu zeigen, was ich kann", jubelte die 22-jährige Salzburgerin.

Besonders freute sie, dass sie beim 5-km-Bewerb gemeinsam mit Guide Daniel Bauer ihre zwei schärfsten Konkurrentinnen aus Russland, Anna Panferova und Vera Khlyzova, hinter sich lassen konnte: "An denen habe ich mir bisher die Zähne ausgebissen." Am Donnerstag folgt in Planica ein Sprint.