Unfalldrama auf Felbertauernstraße: Olympiasieger Benjamin Karl muss vor Gericht

Snowboard-Star Benjamin Karl wurde wegen fahrlässiger Tötung angeklagt - Prozess Ende April.

Snowboard-Olympiasieger Benjamin Karl muss sich am 29. April wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung am Bezirksgericht Zell am See verantworten.

Bekanntlich hatte der 36-jährige Snowboard-Star aus Osttirol im vergangenen Sommer, konkret am 30. Juni 2021, mit seinem Audi auf der Felbertauernstraße ein entgegenkommendes Auto gerammt. Dessen Lenker, ein 70-jähriger Mann, starb; die 69-jährige Gattin des Pensionisten erlitt schwere Verletzungen.

Wie Elena Haslinger, Sprecherin der Staatsanwaltschaft, auf SN-Anfrage mitteilte, wurde gegen Karl bereits im Jänner Strafantrag wegen ...