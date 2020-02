Vanessa Herzog bei Halbzeit der Sprint-WM Zehnte

Vanessa Herzog nimmt den zweiten Tag der Sprint-Vierkampf-WM im Eisschnelllauf in Hamar vom zehnten Zwischenrang aus in Angriff. Am Freitag kam die Wahl-Kärntnerin auf die Plätze zwei über 500 m und 15 über 1.000 m. Ihr Rückstand auf die Medaillenränge beträgt 0,580 Punkte.

SN/APA (AFP)/GEIR OLSEN Über 500 m gab es für Herzog Platz zwei