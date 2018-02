Vanessa Herzog erste ÖOC-Athletin in Olympischem Dorf

Eisschnellläuferin Vanessa Herzog hat am Donnerstag als erste ÖOC-Teilnehmerin ihr Quartier in einem er zwei Olympischen Dörfer der Winterspiele in Pyeongchang bezogen. Die 22-jährige Medaillenanwärterin wohnt mit ihrem Trainer-Gatten Thomas Herzog in Gangneung. Dort sind an der Küste die Sportler der Eisbewerbe untergebracht, das zweite, größere Dorf befindet sich in den Bergen.

SN/gepa pictures/ christian walgram Vanessa Herzog.