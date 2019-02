Vanessa Herzog holt WM-Silber über 1000 m

Nach Gold über 500 Meter gab es erneut Edelmetall für die Österreicherin Vanessa Herzog bei der Eisschnelllauf-WM in Inzell. Sie wurde über 1000 Meter Zweite hinter Brittany Bowe (USA).

Brittany Bowe (USA) war in 1:13:41 Min. in dem Rennen am Samstag nicht zu schlagen. Doch Herzog kam der Weltrekordhalterin am nächsten. Sie lief im letzten Paar und lag bis 200 Meter vor dem Ziel noch gleichauf mit Bowe. Am Ende fehlten ihr in 1:14:38 knapp eine Sekunde. Bronze ging an Nao Kodaira (JAP), die damit ein weiteres Mal knapp hinter Herzog blieb.

Am Freitag hatte Herzog in Inzell WM-Gold über 500 Meter gewonnen. Sie besiegte dabei in Bahnrekordzeit von 37,12 Sekunden Nao Kodaira, die zuvor in 37 Rennen nie verloren hatte. Kodaira holte mit 0,08 Sekunden Rückstand Silber. Die 23-jährige Tirolerin, die in Kärnten lebt, war zuvor zwei Mal Europameisterin über 500 m (2018) und im Sprint-Vierkampf (2019). Sie ist außerdem erfolgreich als Inlineskaterin unterwegs, wo sie ebenfalls bereits einen Weltmeistertitel feierte.