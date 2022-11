Vanessa Herzog ist wieder heiß auf Edelmetall

Nach einer turbulenten Olympiasaison will die österreichische Weltklasse-Eisschnellläuferin wieder ganz nach vorne.

Bandscheibenvorfall, Blitz-Comeback, Olympia mit Platz vier und Sprint-WM-Medaille: Die vorige Saison ist für Eisschnellläuferin Vanessa Herzog mehr als turbulent verlaufen. Am Freitag steigt in Stavanger (NOR) der frühe Start in die neue Saison, wo auch Österreichs Herren Gabriel Odor und Ignaz Gschwentner dabei sind.

Am wichtigsten ist für die 27-jährige Wahl-Kärntnerin, dass sie ihre Rückenprobleme weitgehend im Griff hat. Beim Sommerprogramm mit Inlineskating nahm sie quasi im Vorbeilaufen drei EM-Medaillen mit. Neben ihrer Paradestrecke 500 Meter und den 1000 Metern wird sie bereits ab Stavanger auch über 1500 Meter starten. Hierbei geht es laut ihrem Trainer und Ehemann Thomas Herzog darum, im 1000er "in der zweiten Hälfte mehr Körner" zu haben.

Über 500 Meter will die Weltmeisterin von 2019 wieder aufs Stockerl, idealerweise auch bei der WM Anfang März in Heerenveen (NED). Auftrieb gibt ihr das neue, international besetzte Team Novus. Mit diesem werden die Herzogs mitten im Winter auch ein Rad-Camp auf den Kanaren absolvieren. Möglich macht das der auseinandergezogene Kalender mit Wettkämpfen an nur fünf Orten - allesamt zählen zu den Lieblingsbahnen von Herzog, die hartes Eis bevorzugt.