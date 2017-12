Veith erwartet in Lienz "unrhythmische Rüttelplatte"

Nach den jüngsten drei Trainingstagen hat Anna Veith für den Weltcup-Riesentorlauf in Lienz am Freitag ein gutes Gefühl aufgebaut. Für die Siegerin des Super-G in Val d'Isere ist nach ihren Knieoperationen der Sprung zurück an die Spitze in dieser Disziplin schwierig, die Piste am Hochstein wird nach Neuschnee und Plusgraden eine zusätzliche Herausforderung für die Gewinnerin von 2011 und 2013.

SN/APA (Archiv/EXPA)/EXPA/SM Veith hofft auf baldiges Finden der RTL-Feinabstimmung