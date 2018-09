Skistar Anna Veith hat ihren Vertrag mit Sponsor Rauch um drei Jahre verlängert. Dies gab die zweifache Gesamtweltcupsiegerin am Samstag in Wien bekannt. Der Vertrag gilt unabhängig davon, ob die 29-Jährige während der gesamten Vertragsdauer aktiv Rennen fährt. "Wenn das Leben ein Wunschkonzert wäre, könnte ich das versprechen, aber ich muss von Jahr zu Jahr schauen", so die Salzburgerin.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Begehrte Werbeträgerin Anna Veith