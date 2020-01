Veith will nach Speed-Test in Zauchensee "bald liefern"

Anna Veith hat am Sonntag als Vorläuferin im Kombi-Super-G der Damen in Flachau gute Figur gemacht. Die lange verletzt gewesene Salzburgerin hat zuletzt gute Schritte gemacht und freut sich auf die kommenden Aufgaben, die den Riesentorlauf in Sestriere sowie Rennen in Bansko und Sotschi einschließen. Veith will nach bisher vier mageren Saisonrennen im Weltcup endlich richtig anschreiben.

SN/APA (EXPA/Groder)/EXPA/JOHANN GR Veith testete auf der Piste von Zauchensee