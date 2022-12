Verkühlung konnte Lisa Hirner nicht stoppen

Die ÖSV-Kombiniererin holte beim Heimrennen in der Ramsau ihre beste Weltcupplatzierung. Johannes Lamparter gelang Befreiungsschlag.

Teil eins des nordischen Kombi-Weltcups in Ramsau am Dachstein verlangt nach einer Fortsetzung. Eine, die für den Österreichischen Skiverband mindestens genauso erfolgreich sein sollte wie der Auftakt am Freitag. So hat Lisa Hirner erstmals beim Heimweltcup den Sprung auf das Stockerl geschafft. Die 19-jährige Steirerin lief im ersten von zwei Ramsau-Bewerben auf den zweiten Platz und durfte sich über ihr bisher bestes Weltcupergebnis freuen. Im anschließenden Männerbewerb blieb dem ÖSV ein weiterer Podestplatz verwehrt, Johannes Lamparter gelang mit Rang vier ...