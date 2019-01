Verletzte Cornelia Hütter verpasst Ski-WM in Aare

Österreichs alpines Ski-Team muss für die Weltmeisterschaften im Februar in Aare den nächsten Ausfall beklagen. Speed-Ass Cornelia Hütter zog sich am Sonntag bei ihrem Sturz in der Weltcup-Abfahrt von Garmisch-Partenkirchen u.a. einen Innenbandeinriss im rechten Knie zu. Eine MRI-Untersuchung ergab auch einen Muskelfaserriss in der linken Wade. Die Steirerin muss vier bis sechs Wochen pausieren.

SN/APA (AFP)/CHRISTOF STACHE Für Cornelia Hütter ist die Saison vermutlich vorbei