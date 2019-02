Deutschlands bester Riesentorlauf-Fahrer, Stefan Luitz, ist nach dem Saison-Aus wegen eines Innenbandeinrisses nun in München an seiner ebenso verletzten Schulter erfolgreich operiert worden. Nach dem vermeintlich ersten Weltcupsieg war Luitz vergangenen Dezember in Beaver Creek wegen Anwendung einer unerlaubten Methode (Sauerstoffzufuhr) disqualifiziert worden, der Sieg ging an Marcel Hirscher.

SN/APA (AFP)/JONATHAN NACKSTRAND Luitz musste sich OP unterziehen