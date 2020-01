Verletzter Paris freut sich schon auf nächste Saison

Der Südtiroler Skirennläufer Dominik Paris hat sich nach seiner Kreuzbandriss-Schockdiagnose am Mittwoch an seine Fans gewandt und bereits wieder in die Zukunft geblickt. "Ich habe bis jetzt noch nie eine Verletzung gehabt, die so viel Geduld braucht, aber ich nehme die Herausforderung an und freue mich auf die nächste Saison", schrieb der 30-Jährige in den sozialen Medien.

SN/APA (AFP)/STEFAN WERMUTH Paris braucht viel Geduld