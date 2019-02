Den Anfang machte - wie auch in den SN berichtet - ein Zeitungsinterview, in dem Annemarie Moser-Pröll berichtete, wie Anfang der 70er-Jahre Alice Schwarzer sie für die Frauenbewegung gewinnen wollte. "Jeden Monat bekam ich von Alice Schwarzer einen Brief. Sie suchte in Sachen Gleichberechtigung Prominente", so Österreichs Jahrhundertsportlerin zur "Tiroler Tageszeitung".