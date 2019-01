An den ersten beiden Tagen der Hahnenkammrennen der alpinen Skirennläufer haben 64.000 Zuschauer die Rennen live in Kitzbühel verfolgt. Zur Abfahrt am Freitag auf der Streif kamen 25.000 Leute, was für den Wochentag mehr als zufriedenstellend war, zum Slalom am Samstag bei dichtem Schneetreiben am Ganslernhang rekordmäßige 39.000. Am Sonntag steht noch der Super-G auf dem Programm.

