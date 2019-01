Selten hat ein Sport-Superstar so schön seinen Rücktritt erklärt. Und das auch noch an einem so geschichtsträchtigen Ort wie Kitzbühel. Im Smoking teilte der Norweger Aksel Lund Svindal am späten Samstagabend auf der elitären "KitzRaceParty" mit, dass die Rennen bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Aare seine letzten sein werden. Ein Abfahrtsieg auf der Streif blieb ihm verwehrt.

