Video: Alpiner Ski-Weltcup beginnt mit der Absage dreier Rennen

Der alpine Ski-Winter hat mit Absagen begonnen. Wegen Schneeregens und schlechter Sicht war eine Durchführung des Weltcup-Riesentorlaufs der Frauen in Sölden am Samstag nicht möglich. Für das Männerrennen am Sonntag hofft man auf Wetterbesserung, die Pistenpräparierung wird allerdings ein Kraftakt. Mittags gab es auch schlechte Nachrichten aus den neuen Veranstalterorten Zermatt/Cervinia, die Schneelage lässt am nächsten Wochenende keine Männer-Abfahrten zu.

Dieses Video liegt auf YouTube