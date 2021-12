Video: Biathletin Hauser läuft in Östersund-Verfolgung auf Platz vier

Biathletin Lisa Hauser hat in Östersund ihren nächsten Weltcup-Podestplatz als Vierte nur knapp verpasst, das Trikot der Gesamtführenden vor den Heimbewerben in Hochfilzen aber verteidigt. Die Siegerin des Sprints musste am Samstag in der Verfolgung trotz makelloser Schießleistung die Norwegerin Marte Olsbu Röiseland sowie die Französinnen Anais Bescond und Anais Chevalier-Bouchet vorbeilassen. Die ÖSV-Männerstaffel enttäuschte mit vier Strafrunden als 17.

