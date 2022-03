Video: Brennsteiner beim Weltcup-Triumph von Odermatt Zweiter

Marco Odermatt hat als erster Schweizer seit Carlo Janka 2010 den Alpin-Gesamtweltcup gewonnen. Ihm reichte dazu am Sonntag beim Riesentorlauf in Kranjska Gora der dritte Platz. Zweiter hinter Sieger Henrik Kristoffersen war der Salzburger Stefan Brennsteiner, der damit sein bestes Weltcup-Ergebnis erreichte. Bisher war der 30-Jährige in der Vorsaison zweimal Dritter gewesen. Manuel Feller, zur Halbzeit Neunter, verbesserte sich in der Entscheidung auf Rang sieben.

