Video: Feller nach Ankunft in WM-Ort: "Zweimal Gold wird schwierig"

Ski-Ass Manuel Feller fühlt sich bereit, es schon erfolgreichen Teamkollegen wie Marco Schwarz und Vincent Kriechmayr bei der WM in Cortina d'Ampezzo gleichzutun. "Wobei zweimal Gold wird schwierig, sage ich einmal. Wenn ich mit einer Medaille heimfahre, war es sicher schon eine gute WM", betonte der Tiroler. Feller wird am Freitag (10.00/13.30 Uhr) zunächst den Riesentorlauf bestreiten, am Sonntag den Slalom. Es kommen vielleicht genau die Schneeverhältnisse, die er liebt.

