Video: Flock holt mit Bronze ihre neunte EM-Medaille en suite

Die Tirolerin Janine Flock hat am Freitag in Winterberg ihre neunte Skeleton-EM-Medaille in Folge geholt. Die 31-Jährige belegte nach Halbzeitrang drei auch nach zwei Läufen diesen Platz, eroberte also Bronze. Es gewann die russische Titelverteidigerin Jelena Nikitina 0,06 Sek. vor der deutschen Weltmeisterin und Halbzeitführenden Tina Hermann. Flock fehlten 0,19 Sek. auf Nikitina, womit sie aber auch im fünften Weltcuprennen dieser Saison auf das Podest kam.

