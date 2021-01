Der Oberösterreicher Vincent Kriechmayr hat seinen siebten Einzelerfolg im alpinen Skiweltcup eingefahren. Der 29-Jährige siegte am Montag im Super-G auf der Streif in Kitzbühel - ein Wochentag, der auf der Streif fest in rot-weiß-roter Hand bleibt.

