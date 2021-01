Video: Kriechmayr verließ Kitz mit Rotem Trikot und einem Grinsen

Ob sich hinter der Maske ein Lächeln verbarg, ließ Vincent Kriechmayr im Gespräch mit den Journalisten im Zielraum der Streif vorerst einmal offen. "Wer weiß", sagte der Oberösterreicher am Montag nach dem Sieg im Weltcup-Super-G von Kitzbühel. Das Strahlen in den Augen verriet aber doch ein gewisses Glücksgefühl beim Ski-Ass und am Ende des Gespräches versicherte er: "Ich fahre mit einem großen Grinsen aus Kitzbühel weg."

