Optimal ist der Einstieg in die Ski-WM für Manuel Feller nicht vonstattengegangen, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Nach verpasstem Flug freute er sich zwar über einen guten Trainingstag in Vemdalen, am nächsten Tag war dann aber der Kurs vom Pistengerät weggeräumt worden. In Aare angekommen, läuft es besser, der Blick auf die Rennpiste sorgt aber auch nicht gerade für ein Hochgefühl.

Dieses Video liegt auf YouTube