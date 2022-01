Video: Österreichs Peking-Delegation von Staatsspitze verabschiedet

Eine kleine Abordnung der offiziellen Peking-Delegation des Österreichischen Olympischen Komitees ist am Mittwoch in der Hofburg von der österreichische Staats- und Regierungsspitze feierlich verabschiedet worden. Die Winterspiele werden am 4. Februar in Peking eröffnet, in "einem "Land mit einer problematischen Menschenrechtssituation", wie Bundespräsident Alexander Van der Bellen sagte. ÖOC-Präsident Karl Stoss sprach stellvertretend für das ÖOC-Team die Gelöbnisformel.

