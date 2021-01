Video: ÖSV-Adler kämpfen in Innsbruck um den ersten Sprung auf das Podest

Österreichs Skispringer wollen trotz fehlender Fan-Unterstützung in der Heimat erstmals bei der 69. Vierschanzentournee den Sprung aufs Podest schaffen. Daniel Huber drängte sich am Samstag als Zweiter der Innsbruck-Qualifikation hinter Tournee-Leader Halvor Egner Granerud auf. Auch mit Stefan Kraft, dem Sechsten von Oberstdorf, und Philipp Aschenwald, dem Sechsten von Garmisch-Partenkirchen, soll nach den Quali-Rängen sechs und zehn am Bergisel zu rechnen sein.

