Die Aussicht auf die Spiele in Mailand und Cortina beflügelt die ÖSV-Skibergsteiger. Im Blickfeld dabei: Ein starkes Nachwuchstrio und eine außergewöhnliche Rückkehrerin.

Ein besonderer Winter hat für die Skibergsteiger begonnen: Erstmals bestreiten sie ihre Rennen mit der Gewissheit, dass Olympia das langfristige Ziel ist. 2026 werden die Tourenski-Rennläufer bei den Spielen in Mailand/Cortina um Medaillen kämpfen. Bei der Saisonvorschau-Pressekonferenz am Dienstag in Salzburg war das Sehnsuchtsziel Olympia ein großes Thema.

Die Zugkraft der fünf Ringe erfasst Jung und Alt. Individual-Spezialist Jakob Herrmann aus Werfenweng sagt: "Auch wenn ich dann fast 40 Jahre alt bin, werde ich alles geben, um dabei ...