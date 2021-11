Petra Vlhova hat am Samstag den ersten von zwei Weltcup-Slaloms in Levi gewonnen. Die Slowakin setzte sich 0,31 Sekunden vor der US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin durch. Dritte wurde die Deutsche Lena Dürr (+0,84). Die ÖSV-Frauen warten nach drei Rennen weiter auf das erste Podest, Kugelverteidigerin Katharina Liensberger landete an der sechsten Stelle (+1,28).

Dieses Video liegt auf YouTube