Video: Vor 25 Jahren verunglückte die Rauriserin Ulrike Maier in Garmisch

25 Jahre ist es demnächst her, dass Skirennläuferin Ulrike Maier bei der Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen tödlich verunglückt ist. An die Salzburgerin und den tragischen 29. Jänner 1994 erinnert in Garmisch ein "Marterl".

Dieses Video liegt auf YouTube