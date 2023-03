Viel talentierter Skinachwuchs in Salzburg, aber wenig "Output"

Plus

Plus

Plus

Was meinen die Meistermacher in den Tennengauer Skiklubs zur aktuellen Durststrecke des ÖSV und wer sind die Nachwuchshoffnungen im Bezirk? Die "Tennengauer Nachrichten" haben sich umgehört in der Heimat von Marcel Hirscher und Anna Veith.

BILD: SN/SW Anna-Lena Essl (SK Schlotterer Hallein) aus Golling gehört seit Kindertagen zu den Schnellsten ihrer Altersklasse. BILD: SN/SW/SLSV Julian Leitner ist eines der großen Nachwuchstalente der SU Abtenau. BILD: SN/SW/SK ANNABERG Philip Rieger ist eine der Nachwuchshoffnungen vom SK Annaberg. BILD: SN/SW/HILZ Beim TN-Trainingsbesuch 2016 waren Anna-Lena Essl, Niklas Skaardal, Rupert Ramsauer, Freddy Skaardal und Marie-Theres Gruber (v. l.) noch Kindertalente, heute sind sie (bis auf Ramsauer, der schulisch bedingt andere Wege gegangen ist) die besten Nachwuchsfahrer im Bezirk.Bild: Hilz