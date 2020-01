Vier Damen sind besonders im Fokus

Österreichs Nummer eins Nicole Schmidhofer, Lokalmatadorin Mirjam Puchner oder die Ausnahme-Athletinnen Mikaela Shiffrin und Ester Ledecka - Wer drückt Zauchensee den Stempel auf? Bühne frei für das Skiweltcup-Wochenende.

Kaiserwetter in und um Zauchensee eine ganze Woche lang. Ausgerechnet am Samstag (11.45 Uhr/ORF eins live), wenn sich die Frauen in der Königsdisziplin die spektakuläre Kälberlochstrecke hinunterstürzen, ist der Himmel laut Prognosen bedeckt. Es soll aber die einzige Variable sein ...