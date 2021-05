Vier Kandidaten für Nachfolge Kaspers als FIS-Präsident

Nach Ablauf der Bewerbungsfrist am Mittwoch gibt es nun auch offizielle vier Kandidaten für die Nachfolge des scheidenden FIS-Präsidenten Gian Franco Kasper. FIS-Vizepräsident Mats Arjes, der in Schweden geborene britische Geschäftsmann und Head-Chef Johan Eliasch, Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann und die Britin und langjährige Generalsekretärin Sarah Lewis (56) stehen auf der Liste für die Wahl am 4. Juni.

SN/APA/Lehtikuva/VESA MOILANEN Sarah Lewis bewirbt sich als einzige Frau um FIS-Präsidentschaft

Für den FIS-Council haben sich insgesamt 20 Personen beworben. Die Hälfte davon ist auch jetzt schon im Council aktiv, darunter auch Österreichs Noch-ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel. In den nächsten Tagen wird die FIS einen vollen Hintergrundcheck aller Kandidaten machen sowie deren Bewerbungsunterlagen studieren. Jeder der vier Präsidentschaftskandidaten wird beim 52. FIS-Kongress, der diesmal virtuell abgehalten wird, eine zehnminütige Präsentation seiner Vorstellungen und Pläne machen können. Jeder neue Council-Kandidat darf sich in fünfminütigen Referaten bewerben. Am 4. Juni wird dann zunächst der neue Präsident bzw. die Präsidentin gewählt, dann die 16 Mitglieder des FIS-Councils. Arjes, Eliasch und Lehmann sind ebenfalls für den Council nominiert, sollten sie die Wahl für das oberste Amt nicht gewinnen. Ebenso im FIS-Council vertreten sind die Athleten-Sprecher Hannah Kearney (USA/Ski-Freestyle) und Martti Jyhlä (FIN/Langlauf). Sie wurden von der Athletenkommission ernannt, müssen aber noch vom Kongress bestätigt werden. Via youtube-Link kann der Kongress übrigens auch online verfolgt werden.