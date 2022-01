Die Vierschanzentournee hat sich zum 70. Geburtstag ein würdiges Finale verdient. Das werden die ehrenamtlichen Skisprung-Enthusiasten des SC Bischofshofen bei ihrer Doppelveranstaltung am

5. und 6. Jänner genauso wie der japanische Autopilot Ryōyū Kobayashi gewährleisten, doch ein wesentlicher Bestandteil der sieben Jahrzehnte währenden Tournee-Erfolgsgeschichte fehlt: Bischofshofen ohne Zuschauer ist - in Anlehnung an ein Fußballzitat von Superstar Cristiano Ronaldo - wie Zirkus ohne Clowns, wie ein Garten ohne Blumen.

Wer hätte gedacht, dass man die nervtötenden Tröten und ...