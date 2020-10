Vierschanzentournee-Auftakt in Oberstdorf rasch ausverkauft

Das Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf ist nach wenigen Stunden ausverkauft gewesen. Die Veranstalter gaben am Donnerstagvormittag das wegen der Corona-Situation auf 2.500 Tickets begrenzte Kontingent frei, schon zu Mittag waren für den Skisprung-Wettkampftag am 29. Dezember keine Eintrittskarten mehr zu erwerben.

Auch die Zwei-Tages-Pässe für Qualifikation und Wettkampftag sind ausverkauft. Die anderen drei Tournee-Ausrichter Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen haben ihren Vorverkauf bisher nicht gestartet. Quelle: Apa/Dpa