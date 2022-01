Vierschanzentournee: Bergisel wegen Wind abgesagt

Nun ist auch der letzte Startversuch um 15 Uhr windbedingt abgesagt worden. Wegen zu starkem Föhn war am Dienstag schon der Probedurchgang beim Vierschanzentournee-Bewerb auf dem Innsbrucker Bergisel abgesagt worden. Das Springen soll morgen in Bischofshofen nachgeholt werden.

Am Montag hatten bei den beiden Trainingsdurchgängen sowie in der Qualifikation noch passable Bedingungen geherrscht, tags darauf war aber schon an die Abhaltung des für 12.00 Uhr angesetzt gewesenen Probedurchgangs nicht zu denken. Der Bewerbsbeginn wurde zunächst mit 13.30 Uhr belassen, in einigen Jury-Sitzungen aber in vier Etappen auf letztlich 15.00 Uhr verschoben. Zunächst wurde dafür noch grünes Licht gegeben, letztlich ging es trotz neu gefräster Spur aber doch nicht.

Ohnehin wäre zu der dann spätestmöglichen Beginnzeit nur ein Durchgang durchgeführt worden, da die Lichtverhältnisse nicht mehr zugelassen hätten. Der Innsbrucker Bergisel ist mittlerweile der einzige Tournee-Bakken, an dem es noch keine Flutlichtanlage gibt. Ganz anders u.a. in Bischofshofen, wo der Bewerb am Dreikönigstag grundsätzlich erst am späten Nachmittag angesetzt ist. In Innsbruck wäre es vielleicht zu dieser Zeit gegangen, diese Option gab es aber eben nicht.

Vor 14 Jahren gewann der Finne Janne Ahonen am Tag nach der Absage das Ersatz- und dann auch das reguläre Springen in Bischofshofen, daraus resultierte sein fünfter Tournee-Gewinn. Damit ist der Skandinavier noch immer der erfolgreichste Athlet der Tournee-Geschichte. In Bischofshofen könnte nun wieder mit einem Doppel Geschichte geschrieben werden. Denn der Japaner Ryoyu Kobayashi hätte die Chance, mit zwei weiteren Siegen als Erster zum zweiten Mal alle Bewerbe einer Tournee zu holen.