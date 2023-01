Vierschanzentournee für Frauen: Jetzt ist der ÖSV am Zug

Die Einführung einer Vierschanzentournee für Skispringerinnen erweist sich mehr und mehr als Sportpolitikum. Und was bedeutet das für die Silvester-Tour?

Eva Pinkelnig ist eine Spätstarterin im Skisprung-Zirkus. Erst mit 26 Jahren debütierte die quirlige Vorarlbergerin auf internationaler Ebene. Mit 34 Jahren hat sie nun ihren größten Karriereerfolg gefeiert. Pinkelnig gewann am Neujahrstag in Ljubno in unwiderstehlicher Art und Weise die Silvester-Tour. Von vier möglichen Tagessiegen holte die ÖSV-Athletin drei, als Lohn gab es neben der Goldenen Eule auch ein Preisgeld von 20.000 Euro.

Es dürfte allerdings die letzte Silvester-Tour der Frauen gewesen sein, zumindest in dieser Form ist ...