Vierschanzentournee: Kamil Stoch siegt, Stefan Kraft auf Rang vier

Tournee-Titelverteidiger Kamil Stoch hat den Auftakt der 66. Vierschanzentournee am Samstag in Oberstdorf für sich entschieden. Der Halbzeitvierte siegte mit 279,7 Punkten vor dem Deutschen Richard Freitag (275,5) und seinem polnischen Landsmann Dawid Kubacki (270,1). Oberstdorf-Vorjahressieger Stefan Kraft musste sich nach Platz eins in Durchgang eins mit Rang vier (262,8) zufriedengeben.

SN/APA (dpa)/Daniel Karmann Kamil Stoch holte sich Oberstdorf-Sieg