Vierschanzentournee: Kubacki holt sich den Gesamtsieg

Beim Finale auf der Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen hat der Pole Dawid Kubacki seine Führung in der Gesamtwertung verteidigt und sich erstmals den Tourneesieg geholt.

Der Pole Dawid Kubacki hat am Montag die Vierschanzentournee der Skispringer gewonnen. Der Führende nach drei Bewerben verteidigte am Dreikönigstag seine Position mit dem Tagessieg in Bischofshofen souverän, in der Tageswertung hatte er 9,9 Punkte Vorsprung auf den Deutschen Karl Geiger. Der musste sich in der Tournee-Gesamtwertung hinter dem Norweger Marius Lindvik mit Rang drei begnügen.

Stefan Kraft wurde als bester Österreicher Tages-Vierter und Gesamt-Fünfter. Es war sein dritter vierter Platz bei dieser Tournee. Den heuer ersten österreichischen Podestplatz bei dieser Traditionsveranstaltung verpasste er gegenüber Lindvik um 2,0 Punkte. Gesamt-Vierter wurde der Japaner Ryoyo Kobayashi, in der Tageswertung diesmal Siebenter.

Für Polen war es der insgesamt vierte Tournee-Gesamtsieg. Davor hatten Adam Malysz 2000/01 sowie Kamil Stoch 2016/17 und 2017/18 zugeschlagen.

Tournee-Gesamtwertung, Endstand

1. Dawid Kubacki (POL) 1131,6 2. Marius Lindvik (NOR) 1111,0 3. Karl Geiger (GER) 1108,4 4. Ryoyu Kobayasi (JAP) 1096,0 5. Stefan Kraft (AUT) 1086,0 6. Johann A. Forfang (NOR) 1051,0 7. Domen Prevc (SLO) 1050,9 8. Peter Prevc (SLO) 1048,8 9. Daiki Ito (JAP) 1039,0 10. Stephan Leyhe (GER) 1037,5

Die weiteren Österreicher: 11. Philipp Aschenwald (1035,7), 18. Michael Hayböck (990,6), 25. Jan Hörl (834,0), 26. Daniel Huber (746,1), 28. Gregor Schlierenzauer (737,3), 36. Clemens Leitner (459,4).

Das Fliegen ist nicht nur auf der Skisprung-Schanze Dawid Kubackis große Leidenschaft. "Das meiste, was ich mache, hat mit der Luft oder mit dem Fliegen zu tun", beschreibt der polnische Blondschopf und Vierschanzentournee-Champion seine Hobbys. Der 29-Jährige baut in seiner Freizeit Modellflugzeuge und -Helikopter, ist begeisterter Segelflieger. Auf der Schanze springt er häufig unter dem Radar - der Fokus richtete sich beim polnischen Team bis zuletzt meist auf den zweimaligen Tourneegewinner und dreimaligen Olympiasieger Kamil Stoch. Das wird sich jetzt zumindest für einige Zeit ändern.

Kubacki hat sich vom "König des Sommers" zu einem ganzjährig starken Skispringer mit Comeback-Qualitäten entwickelt. In einem denkwürdigen WM-Wettkampf unter verrückten Wetterbedingungen sprang er im vergangenen Jahr in Seefeld von Platz 27 nach dem ersten Durchgang noch zu Gold.

"Vor allem mental ist er stärker geworden", sagt Teamkollege Stoch über den in der Nähe von Krakau geborenen Kubacki. Deutschlands österreichischer Trainer Stefan Horngacher, der in der vergangenen Saison noch das polnische Nationalteam trainiert hatte, beschrieb seinen früheren Schützling mal als "unaufgeregten Typen", der "mit beiden Beinen auf dem Boden" stehe.

Der verheiratete Kubacki, der für den Verein TS Wisla Zakopane springt, ist nicht das Ausnahmetalent wie Stoch und in der Skisprung-Szene eine Art Spätstarter. Aus dem Springer-Quartett mit dem Norweger Marius Lindvik (21), Ryoyu Kobayashi aus Japan (23) und Karl Geiger aus Oberstdorf (26), das bis zuletzt um den Tourneesieg kämpfte, ist Kubacki der Älteste. Seinen ersten und bisher einzigen Weltcupsieg in einem Einzelwettbewerb holte er erst im vergangenen Januar im italienischen Predazzo - mit 28 Jahren.

Während der Tournee gab sich Kubacki betont cool und lässig. Den steigenden Trubel um seine Person blendete er teilweise fast schon demonstrativ aus. Auf der obligatorischen Pressekonferenz der drei bestplatzierten Springer spielte er in Innsbruck auf dem Podium abwesend mit seinem Handy herum. Einen Lacher ließ er sich dann doch entlocken - natürlich ging es um Flugobjekte. "Drohnen interessieren mich nicht", erklärte Kubacki und lachte. "Die sind zu einfach zu fliegen."

Das Springen zum Nachlesen im Liveticker:

Quelle: SN