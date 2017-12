Vierschanzentournee live: Springen in Oberstdorf

Auftakt zur Vierschanzen-Tournee der Skispringer: Verfolgen Sie den Bewerb auf der Großschanze in Oberstdorf im SN-Liveticker!

Stefan Kraft startet am Samstag in Oberstdorf (16.30 Uhr) in seine fünfte komplette Vierschanzen-Tournee. Der Gesamtsieger von 2014/15 freut sich auf den ersten Höhepunkt der Olympia-Saison.

"Ich bin super drauf und fühle mich bereit", erklärte der 24-Jährige vor dem Kräftemessen mit den bisher dominierenden Deutschen Richard Freitag und Andreas Wellinger.

Oberstdorf hat besondere Bedeutung in der Karriere Krafts. Im Allgäu feierte er 2014 seinen ersten von bisher zwölf Weltcupsiegen, schon zuvor hatte er dort sein Skiflug-Debüt absolviert. Mittlerweile stehen vier Siege in Oberstdorf in der Erfolgsliste, zwei bei der Tournee und zwei im Skifliegen.

(APA)