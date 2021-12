Vincent Kriechmayr: Der Champion, der immer nachdenklich ist

Eigentlich ist Vincent Kriechmayr Doppelweltmeister in Abfahrt und Super G sowie der Teamleader. Doch seine Körpersprache verrät anderes.

berichtet aus St. Christina

Emotionen hat Vincent Kriechmayr in seiner Karriere - zumindest nach außen - so gut wie nie gezeigt. Einmal vielleicht, nach dem Gewinn des zweiten WM-Titels bei der heurigen Ski-WM in Cortina. Da ließ er sich hinreißen, mit Serviceleuten und Trainern mit Rotwein anzustoßen. Danach musste er ins ORF-Studio und weil er leicht animiert zum Interview geschritten ist, hat er sich den ganzen Sommer über bei jeder Gelegenheit dafür entschuldigt.

Rund zehn Monate ...