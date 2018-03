Vincent Kriechmayr gewinnt nach Abfahrt auch Super-G in Aare

Vincent Kriechmayr hat einen Tag nach seinem Ex-Aequo-Erfolg in der Abfahrt beim Weltcup-Finale in Aare auch den Super-G gewonnen.

Der Oberösterreicher setzte sich am Donnerstag auf stark verkürzter Strecke bei seinem dritten Weltcupsieg 0,04 Sek. vor Christof Innerhofer (ITA) und 0,08 vor den Ex-Aequo-Drittplatzierten Aksel Lund Svindal (NOR) und Thomas Dreßen (GER) durch. Als Kugel-Gewinner war Kjetil Jansrud (NOR) bereits festgestanden.

Hannes Reichelt wurde Fünfter, Christian Walder Neunter. Weltcup-Gesamtsieger Marcel Hirscher belegte bei einem seiner seltenen Auftritte im Super-G den guten zehnten Platz.

Für Kriechmayr, der bei Olympia ohne Medaille geblieben war, ging die Saison damit mehr als versöhnlich zu Ende. "Ich war den ganzen Winter stark, habe aber zu viele Fehler gemacht. Dass es sich am Ende so gut ausgeht, hätte ich nicht gedacht. Man darf nicht unzufrieden sein, ich bin immer gesund im Ziel gewesen, das ist das Wichtigste", gab sich der Oberösterreicher gefasst. Den Schwung der beiden Siege will Kriechmayr mitnehmen: "Es war eine lange Saison, und ich bin gut drauf. Und ich bin zuversichtlich, dass ich das nächste Saison auch schaffen werde."

Durch seinen zweiten Saisonsieg kletterte Kriechmayr auch im Super-G-Weltcup in der Endabrechnung auf Platz zwei hinter Jansrud, der die kleine Kristallkugel schon vor einer Woche mit dem Sieg in Kvitfjell fixiert hatte.

SN/AP Super-G-Kristall für Kjetil Jansrud.

Das Rennen im Liveticker:

(SN, Apa)