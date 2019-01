Vlhova und Schwarz kratzen an der Hierarchie im Skisport

Petra Vlhová und Marco Schwarz überraschten in den jüngsten Technikbewerben. Nur ein Ausreißer nach oben oder doch mehr?

Zumindest ein wenig wurde die Hierarchie im Slalom zuletzt auf den Kopf gestellt: Marco Schwarz und Petra Vlhová haben den City-Event am Neujahrstag in Oslo gewonnen. Dass dies keine Überraschungen waren, zeigten beide schon in den Rennen davor, Vlhová bezwang die Seriensiegerin Mikaela Shiffrin schon am Semmering (wenngleich im Riesentorlauf), Schwarz war beim Nachtslalom von Madonna nach dem Ausfall Marcel Hirschers als Zweiter der beste Österreicher.