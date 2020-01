Vlhova verzichtet auf Abfahrt in Zauchensee

Wie Mikaela Shiffrin verzichtet auch Petra Vlhova auf eine Teilnahme an der Weltcup-Abfahrt von Zauchensee. Im Gegenteil zu ihrer amerikanischen Weltcup-Konkurrentin hatte die Technik-Spezialistin aus der Slowakei an beiden Abfahrt-Trainings teilgenommen und mit Platz 22 am Freitag aufgezeigt. "Wir haben wichtige Rennen vor uns", begründete Vlhovas Coach Livio Magoni den Startverzicht für Samstag.

Magoni verwies dabei auf die Alpine Kombination am Sonntag in Zauchensee, den folgenden Nachtslalom am Dienstag in Flachau und vor allem den Parallelslalom am 19. Jänner in Sestriere. Vlhova hat im Dezember den ersten Saison-Bewerb in dieser Disziplin in St. Moritz gewonnen und möchte diesen Winter die erste Weltcup-Kristallkugel für die Slowakei überhaupt erobern.

Quelle: APA