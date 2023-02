Vom Lochski bis zum Carver: Die wichtigsten und die verrücktesten Erfindungen der Skibranche

Die Entwicklung des Skis. Ob Lochski, Bindungsplatte oder Carvingski: Was war nur ein Marketinggag, was hat sich durchgesetzt, und warum ist der Holzkern nach wie vor unersetzbar?

Die scheinbar so große Innovation begann mit einem großen Missverständnis: Als im Jahr 1975 der Skihersteller Fischer den ominösen Lochski eingeführt und auf den Markt gebracht hat, da dachten alle an einen möglichen aerodynamischen Trick.

"Die Leute haben geglaubt, das Loch ist wegen dem geringeren Luftwiderstand. In Wirklichkeit hat der Ski damit nicht so stark geflattert", erzählte später der Innviertler Skifabrikant Pepi Fischer. Der ungewöhnlich aussehende Ski beherrschte in Österreich einst mehr als alle anderen Konkurrenzmodelle die Schlagzeilen. ...