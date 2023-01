Von Absage bis Zakopane: Viele Wege führen zur WM

Die nordischen Kombinierer sind aktuell zum Nichtstun verurteilt, die Skispringer reisen um die halbe Welt.

In knapp einem Monat beginnen in Planica, nur einen Steinwurf von der österreichischen Landesgrenze entfernt, die 54. nordischen Ski-Weltmeisterschaften. Es ist die größte Sportveranstaltung, die je in Slowenien stattgefunden hat. 24 Medaillenentscheidungen stehen in den Disziplinen Langlauf (12), Skispringen (7) und nordische Kombination (5) auf dem Programm, weltweit werden dabei rund 500 Millionen Menschen im TV zusehen.

Österreichs WM-Team darf wieder mit zahlreichen Medaillen spekulieren - in Oberstdorf 2021 waren es sieben, davon vier in Gold -, wenngleich ...