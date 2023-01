Von der Achterbahn zu Rodel-WM-Medaillen

Ein Traumstart bei den Heimrennen in Igls, ein Albtraum bei der Europameisterschaft in Sigulda mit Krankheit, Stürzen und Materialbruch: Die bisherige Saison war eine Achterbahnfahrt für das österreichische Rodelteam. Bei der Weltmeisterschaft in Oberhof (GER) ab Freitag sollte das Pendel wieder in Richtung Spitzenplätze ausschlagen.

SN/IMAGO/Fotostand Madeleine Egle.

ÖRV-Cheftrainer Christian Eigentler sagt: "Wir haben den Anspruch, in jeder Disziplin um die Medaillen mitzufahren." Die erste Gelegenheit dazu bieten die Sprintentscheidungen am Freitag. Nico Gleirscher tritt im Thüringer Wald als Titelverteidiger an, Jonas Müller war 2019 in Winterberg im Sprint erfolgreich. Wolfgang Kindl triumphierte zwei Jahre zuvor in Igls, David Gleirscher unterstrich bei den bisherigen Titelkämpfen mit Silber (2020) und Bronze (2021) ebenfalls seine Sprintstärke. Auch im olympischen Format sind die ÖRV-Herren Stammgäste auf dem WM-Stockerl, seit 2015 gab es immer zumindest eine Medaille. Zwei WM-Bronzemedaillen haben auch die Doppelsitzer Thomas Steu und Lorenz Koller in ihren Vitrinen hängen, die Olympiadritten von Peking rasten 2019 in Winterberg in beiden Disziplinen auf Rang drei. Die letzte WM-Medaille der heimischen Damen gewann Angelika Neuner 1997 (Bronze). Die Doppelsitzer und die Damen sind am Samstag im Einsatz, die Herren am Sonntag. Abschließend wird der Team-Staffel-Weltmeister gekrönt, Österreich ist Titelverteidiger. Madeleine Egle kommt mit der Gewissheit nach Oberhof, dass ihr die technisch anspruchsvolle Bahn liegt: Sie hat im Vorjahr im Weltcup dort gewonnen. Die heimischen Damen-Doppelsitzer feiern in Oberhof ihre WM-Premiere. Neben Selina Egle und Lara Kipp, die bereits drei Weltcupsiege gefeiert haben, wurden auch die Junioren-Vizeweltmeisterinnen Lisa Zimmermann und Dorothea Schwarz nominiert.