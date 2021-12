Von Kobayashi bis Kraft: Die Vierschanzentournee kennt viele Favoriten

Wer gewinnt die 70. Vierschanzentournee? Selten zuvor war der Kreis an möglichen Gesamtsiegern so groß.

Neun Einzelbewerbe gab es in dieser Weltcupsaison bereits, ehe der Skisprung-Tross nach einer kurzen Weihnachtspause zum Auftakt der 70. Vierschanzentournee nach Oberstdorf weiterziehen wird. Dass bei diesen neun Weltcupspringen sechs verschiedene Athleten aus fünf Nationen vom obersten Siegespodest lachten und die Dichte in den Top 15 generell so groß wie noch nie zuvor erscheint, macht die Suche nach einem Tourneefavoriten bei der Jubiläumsausgabe besonders schwer. Vielmehr ist es ein Favoritenkreis, der sich im SN-Check so zusammensetzt.

Stefan Kraft. ...