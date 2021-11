Von Ruka bis Nischni Tagil: Nordische setzten ein Ausrufezeichen

Salzburgs Skisportler eroberten Spitzenplätze im Skispringen, in der nordischen Kombination und im Langlauf. Olympia kann kommen.

Im bis zu minus 21 Grad kalten "Gefrierschrank" in Ruka wärmten sich die ÖSV-Athleten für die Olympiasaison auf. Die Skisprung-Damen starteten in Nischni Tagil kollektiv stark in den Weltcupwinter. Ein Überblick über alle Ergebnisse vom Wochenende:

Skispringen. Stefan Kraft avancierte beim Weltcup in Ruka einmal mehr zum besten ÖSV-Adler. Nach Rang vier am Samstag wurde der Salzburger in einer Windlotterie tags darauf Siebter, holte dank eines tollen zweiten Sprungs im Finaldurchgang noch 19 (!) Plätze auf. Und das, ...